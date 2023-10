Le vice-président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Dung. Photo: hanoimoi Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une délégation du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville , conduite par son vice-président Nguyen Van Dung, effectue une visite du 6 au 15 octobre en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Cette visite en La délégation travaillera avec des responsables de Melbourne pour promouvoir la coopération entre les deux villes dans les domaines de la startup, de l'innovation, de la créativité, de la planification, du développement urbain durable et des commodités pour les gens...Cette visite en Australie vise également à approfondir les relations entre Ho Chi Minh-Ville et l'État de Victoria.

Selon le service municipal des Affaires extérieurs, en 2022, Ho Chi Minh-Ville et l'État de Victoria ont signé un protocole d'accord pour établir des relations d’amitié et de coopération axées sur les domaines de la formation professionnelle en hôtellerie, du tourisme, de la créativité, de la starup, du commerce et du développement urbain.

La maire de Melbourne, Sally Capp travaille avec la délégation de Ho Chi Minh-Ville. Photo: hanoimoi

En Nouvelle-Zélande, la délégation travaillera avec des responsables du Conseil de la capital Wellington et des représentants du groupe NEC... pour étudier leurs expériences en matière de développement urbain intelligent.

La visite vise également à promouvoir l'établissement de relations d’amitié et de coopération avec Wellington qui est considérée comme un modèle de développement urbain intelligent en Nouvelle-Zélande et qui contribue activement à la transformation numérique de ce pays. -VNA

Vũ Bích Ngọc source