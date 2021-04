Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 10.000 emplois ont été proposés dans le cadre du programme «Soutien aux travailleurs et plancher d'échange d'emplois en 2021», organisé le 3 avril par le Centre des services d'emploi des jeunes (YES Center) de Ho Chi Minh-Ville et le journal Tuoi Tre, au Centre culturel Hoa Binh à Ho Chi Minh-Ville.

Le programme attire plus de 50 entreprises de la ville et des provinces voisines, offrant des emplois dans des domaines tels que les affaires, la comptabilité, le marketing, les ventes, la livraison, la fabrication, la réception, la vente au détail, les services de restauration…

En particulier, YES Center a signé un plan de coordination avec la police et le commandement de la ville pour créer des emplois pour les soldats démobilisés ou ayant accompli leurs fonctions de sécurité publique.

YES Center a également proposé un programme pour soutenir les travailleurs rapatriés au Vietnam après avoir terminé leur temps de travail à l'étranger. -VNA