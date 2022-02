La vaccination pour les élèves à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré un faible taux de mortalité enregistré au cours des sept derniers jours, moins de 4 morts par jour, il n’y a aucune raison pour considérer le COVID-19 comme une grippe saisonnière et le traiter comme une maladie populaire, a déclaré Mme Nguyen Thi Huynh Mai, cheffe de bureau du service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville.



Lors d’une conférence de presse tenue le 14 février pour informer de la situation de l’épidémie de COVID-19 à Ho Chi Minh-Ville, Mme Nguyen Thi Huynh Mai a appelé les gens à renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie et à à ne pas baisser leur garde.



Analysant l'impact de l’épidémie de COVID-19 chez les enfants, Mme Nguyen Thi Huynh Mai a déclaré que dans la ville, les enfants atteints de COVID-19 n'ont pas développé de formes graves de la maladie et enregistrent moins de décès que les personnes âgées. Toutefois, les enfants souffrant de malnutrition, d'obésité ou d’autres maladies... doivent encore être très prudents, a-t-elle noté.

Nguyen Hong Tam, directeur adjoint en charge du Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville, a fait savoir que la vaccination des enfants sera effectuée sur une base volontaire, et ceux qui ne sont pas vaccinés sont toujours autorisés à aller à l'école normalement, a-t-il noté, ajoutant que les secteurs de la santé et de l'éducation s'efforceront de persuader les parents de permettre à leurs enfants d'être vaccinés.



Le nombre de cas peut continuer à augmenter dès le retour des élèves à l’école, a-t-il prévu, affirmant que les secteurs de la santé et de l'éducation de la ville s'engagent à faire de leur mieux pour éviter de la propagation de l’épidémie dans les écoles.

Les gens sont retournés à Ho Chi Minh-Ville après les vacances du Nouvel An lunaire. Photo: VNA

Le 14 février, le premier jour de réouverture des écoles maternelles et primaires et des classes de 6e, 66,32% des élèves au niveau maternel, 95,99% des élèves du primaire et 94,64% des élèves des classes de 6e sont retournés à l’école. Trois enfants atteints de COVID-19 ont été détectés ce jour-là, a-t-il précisé.



Concernant les règles sanitaires pour les entrées dans la ville, M. Tam a déclaré que Ho Chi Minh-Ville ne demande plus de tests rapides pour les entrées à l'aéroport de Tan Son Nhat. Les passagers doivent présenter des résultats de test négatifs pour le SARS-CoV-2 par RT-PCR dans les 72 heures avant de monter à bord des avions et faire la déclaration de santé. Après leur arrivée au Vietnam, les passagers doivent faire une déclaration de santé sur l’application PC-COVID.

Les personnes doublement vaccinées ou récupérées du COVID-19 sont placées en quarantaine à domicile pendant trois jours avant et surveillent leur santé pendant 14 jours. Pour les gens qui qui n'ont pas été vaccinés ou n'ont pas reçu suffisamment de doses, ils devront être mis en quarantaine à domicile pendant 7 jours et surveillent leur santé pendant 14 jours. -VNA