Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a demandé aux services publics d’acccélerer la réforme administrative pour mieux servir la population.



Selon le rapport publié par le ministère de l'Intérieur, l'indice de réforme de l'administration public (PAR INDEX) en 2021 de Hô Chi Minh-Ville a atteint 86,05% (1,35% de plus par rapport à 2020), classée 43e sur 63 provinces et villes, en baisse de 20 niveaux.



Chercher des solutions, pas des explications



Le 12 août, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu une conférence préliminaire pour analyser les résultats du PAR INDEX en 2021, examiner et évaluer l’avancé de la réforme administrative au cours des six premiers mois de 2022.



Selon le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, le résultat rendu public par le ministère de l’Intérieur montre que la ville a fait des efforts mais pas autant que d'autres localités.



"Nous devons voir la vérité en face et réfléchir largement à une meilleure exécution de la réforme administrative à l’avenir", a exhorté le maire de la ville.



"Bien que la réforme administrative soit mis en œuvre très fortement et de manière synchrone dans tous les domaines avec les efforts des services publics, les résultats de PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI ne sont pas ceux attendus. Les unités doivent être conscientes de la réalité et tout faire pour combler les lacunes. Nous devons chercher des solutions, pas des explications", a souligné Phan Van Mai.



Dans les temps à venir, il a suggéré que les organismes publics doivent se concentrer sur l'amélioration, la recherche de solutions et l'action pour obtenir des résultats dans la réforme administrative, en particulier les chefs des services, qui doivent s’attacher à proposer des solutions, à réaliser des inspections régulières pour améliorer les procédures administratives. Dans le même temps, la propagande doit être bien faite pour créer les conditions permettant aux personnes et aux entreprises de s’informer facilement sur les questions liées aux mécanismes et aux procédures administratives.



En outre, les chefs d'agences doivent accélérer le rythme de traitement des dossiers administratifs et organiser des séances de consultation de la population. En outre, il faut évaluer objectivement et subjectivement les limites pour avoir un plan efficace, disposer de toute urgence des solutions efficaces pour améliorer la satisfaction des habitants et des entreprises utilisant les services des agences administratives de l'État.



La ville achèvera son portail de service public



Auparavant, lors de la conférence, le directeur du Service municipal de l'information et de la communication Lâm Dinh Thang a déclaré qu'en octobre 2022, la ville achèverait le portail de service public. Ainsi, le portail proposera des services publics entièrement en ligne, plus précisément, il fournira 403 services publics en ligne au niveau local et 25 services publics essentiels aux niveaux plus élévés.



Avec le système d'information électronique à guichet unique, la ville mettra en place 1.454 procédures administratives pour que les habitants puissent soumettre des documents directement en ligne.



"Le portail des services publics et le système d'information électronique à guichet unique à partir d'octobre prochain deviendront le système d'information le plus unifié pour la gestion des procédures administratives de toute la ville. Ce système se connectera au portail national de gestion publique et au système de vérification d'identité de la police", a souligné Lâm Dinh Thang.



C'est aussi un outil pour les dirigeants à tous les niveaux pour contrôler et promouvoir efficacement la responsabilité des unités dans la résolution des procédures administratives pour les citoyens.



Le directeur adjoint du Département de contrôle des procédures administratives, relevant du Bureau gouvernemental, Nguyên Duy Hoang, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville a traité 5,3 millions de dossiers au cours des six premiers mois de l'année, le taux de ponctualité était de 99,87%. Cependant, seuls 11.000 de ces dossiers ont été saisis dans le logiciel électronique à guichet unique du Portail national, avec un taux de ponctualité de 63%.



Nguyên Duy Hoàng a expliqué que Hô Chi Minh-Ville achèverait prochainement le système d'information sur les procédures administratives, sur la base de la fusion du portail des services publics et du système d'information électronique à guichet unique. De ce fait, le Premier ministre peut contrôler au quotidien le traitement des démarches administratives à travers le pays.



En outre, la ville doit restructurer le processus de procédure administrative pour servir de base à la construction de services publics en ligne de niveaux 3 et 4. Actuellement, la ville compte environ 800 services publics en ligne, mais seulement environ 22 services connectés au réseau national. -CVN/VNA

