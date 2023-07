Photo: laodong.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - D'après le Centre de prévision des besoins en main-d'œuvre et d'information sur le marché du travail de Hô Chi Minh-Ville (FALMI) relevant du Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, les besoins de recrutement dans la ville au second semestre concerneraient entre 155.000 et 165.000 postes, si la croissance économique mondiale s'améliore.



Dans un autre scénario, si la croissance économique mondiale se ralentit, cela aura un impact sur l'économie nationale. La demande de main-d'œuvre dans la ville au cours des six derniers mois de l'année devrait ainsi atteindre entre 145.000 et 155.000 emplois.

Photo: VNA



Les besoins en ressources humaines proviendraient principalement des unités et des entreprises dans quatre industries clés (représentant 21,97%) et dans neuf secteurs de services (représentant 54,77%).



En outre, la demande de main-d'œuvre qualifiée représenterait 86,13% du total des besoins de recrutement, dont 17,81% pour les titulaires de diplômes universitaire ou supérieur. -VNA