Un vestige dans l'enceinte de la citadelle de Thang Long. Photo: hoangthanhthanglong.vn





Hanoï (VNA) – Une conférence sur la découverte de la citadelle de Thang Long a été organisée mercredi soir à Hanoï par l'Institut français - L'Espace et l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS).



Cet événement faisait partie des activités de célébration du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et du 25e anniversaire de la création du Centre de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) à Hanoï.



Le docteur Nguyen Gia Doi, directeur de l'Institut d'archéologie, a souligné l'importance de cette conférence mettant en lumière la coopération entre les archéologues français et vietnamiens lors des fouilles de la citadelle impériale.



De nombreux travaux de recherche français ont été appréciés par les chercheurs vietnamiens dans le processus de préservation de ce patrimoine culturel, a-t-il déclaré, affirmant que la citadelle de Thang Long constituait un précieux patrimoine culturel pour le Vietnam.



Selon Andrew Hardy, directeur d’études de l’École française d’Extrême-Orient, la citadelle de Thang Long est un complexe de vestiges associé à l'histoire de la capitale Thang Long-Hanoï. Cette structure architecturale grandiose, d’une grande importance nationale, reflète de nombreux événements historiques du monde et du Vietnam.



Rappelant des événements dans le processus de fouilles de ce site, le professeur agrégé et docteur Tong Trung Tin, a déclaré que les premières fouilles menées en 2002 visaient à évaluer le terrain pour la construction du siège de l’Assemblée nationale (AN). Les premiers vestiges découverts sur le site ont rapidement attiré l'attention de scientifiques nationaux et d'organisations internationales.



En décembre 2002, les fouilles ont été menées sur une superficie totale de 19.000 m² au 18 rue Hoang Dieu. La plus grande opération de fouille au Vietnam et en Asie du Sud-Est a révélé les traces de la citadelle impériale de Thang Long au cours de son histoire, qui remonte à 13 siècles.



Tong Trung Tin a souligné la nécessité de mettre en œuvre un plan pour préserver le site et les vestiges, tout en élargissant les fouilles.



À cette occasion, un livre qui rassemble des récits d’archéologues, des études historiques et des réflexions sur ce patrimoine de Hanoï a été présenté aux participants.-VNA