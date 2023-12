Des consommateurs à un supermarché de Co.opmart. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En 2023, le Vietnam a atteint l'objectif fixé par l'Assemblée nationale en matière d'indice des prix à la consommation (IPC) avec une hausse de 3,25% sur un an, a affirmé la directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO), Nguyen Thi Huong, lors d’une conférence tenue le 29 décembre à Hanoï.Au quatrième trimestre, l'IPC moyen a connu une augmentation de 3,54% en rythme annuel. En décembre 2023, il a progressé de 0,12% par rapport à novembre et de 3,58% par rapport à la même période de l’année dernière.L'Office général des statistiques a identifié plusieurs raisons expliquant l'augmentation de l'IPC en 2023. Les prix du groupe "Education" ont augmenté de 7,44%, ceux du groupe "Logements et matériaux de construction" de 6,58%, ceux du groupe "Aliments" de 6,85%, ceux du groupe "Electricité" de 4,86%, ceux de "Médicaments et services liés à la santé" de 1,23%, et ceux d'"Autres biens et services" de 4,65%, par rapport à l'année dernière.En revanche, certains facteurs ont contribué à la baisse de l' IPC en 2023, notamment les prix des carburants avec une diminution de 11,02% et ceux des "Postes et télécommunications" avec une baisse de 0,81%.Le cours moyen de l'or dans le pays a augmenté de 4,16% sur un an, celui du dollar américain de 1,86%.L' Office général des statistiques a également souligné que l'inflation sous-jacente en décembre 2023 avait augmenté de 0,17% par rapport à novembre et de 2,98% sur un an. En moyenne sur l'année 2023, l'inflation sous-jacente a progressé de 4,16% par rapport à 2022. -VNA