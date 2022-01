Hanoï, 28 janvier (VNA) - Les préparatifs pour assurer la sécurité des élèves de la 7e à la 12e année à leur retour dans les écoles de Hanoï après les vacances du Nouvel An lunaire sont en cours, ce qui est bien accueilli par les enseignants et les parents.

Photo : VNA

Pham Hai Luong, qui a un enfant de 9e année, a déclaré qu'aller à l'école aiderait les enfants à éviter les problèmes de santé mentale. Rester longtemps à la maison nuira à leur intérêt à aller à l'école. En accord avec la décision du comité populaire municipal, Nguyen Khanh Huyen de l’arrondissementt de Bac Tu Liem a déclaré que les amis de classe de son enfant avaient été complètement vaccinés, c'est pourquoi elle se sent plus soulagée lorsque les écoles rouvriront.

D'autres ont déclaré que l'apprentissage en ligne poserait des difficultés aux familles pauvres, en particulier celles des zones rurales et montagneuses. Jusqu'à présent, de nombreuses écoles secondaires ont élaboré des plans pour répondre aux cas d'infection. Toutes les consignes ont été données aux enseignants et aux parents via des réunions.

Selon les directives du service municipal de l'Education et de la Formation, les élèves de la 7e à la 12e année des cantons, quartiers, communes de 30 arrondissements et districts à des niveaux pandémiques faibles et moyens reviendront aux cours en personne. Les élèves du primaire et de sixième continueront l'apprentissage en ligne et les enfants d'âge préscolaire resteront à la maison. Les écoles à des niveaux pandémiques plus élevés offriront toujours des cours en ligne.

Au 27 janvier, Hanoï a administré 14.54. 317 injections de vaccins aux résidents, dont 241.072 injections supplémentaires et 2.193.061 injections de rappel. La ville s'efforce d'atteindre la couverture du troisième coup au premier trimestre de cette année.- VNA