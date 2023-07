Pulvérisation de produits chimiques pour tuer les moustiques dans une école du quartier Xuan La, arrondissement de Tay Ho. Photo : Service de la santé de Hanoï

Hanoï (VNA) – Les maladies telles que la dengue ont tendance à augmenter ces dernières semaines, avec de nouvelles flambées et certains anciens foyers épidémiques étant compliqués, a annoncé lundi le Bureau du Comité populaire municipal de Hanoï.



Selon un rapport du Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoï, la ville a signalé 697 cas supplémentaires de dengue au cours des quatre dernières semaines, portant le nombre total de cas à 1.114 depuis le début de l'année, soit 3,4 fois plus élevé qu'à la même période en 2022. Ces cas sont répartis dans les 30 arrondissements, districts et chef-lieu, ainsi que dans 285/579 communes, quartiers et bourgs de la ville.



Le CDC de Hanoï prévoit que le nombre de cas de dengue continuera d'augmenter dans les temps à venir. La ville a identifié un certain nombre de foyers épidémiques avec de nombreux patients, qui durent depuis longtemps.



En revanche, le nombre de cas de COVID-19 dans la ville a fortement diminué en juillet. Depuis le 1er janvier jusqu'à 18 heures le 23 juillet 2023, la ville a enregistré 19.500 cas de COVID-19 et aucun décès. À ce jour, Hanoï a enregistré 1.656.000 cas de COVID-19, dont 1.346 décès, soit 0,08% du nombre total de personnes infectées.

En même temps, la ville a également enregistré une diminution de 64 cas de la maladie pieds-mains-bouche (HFMD) par rapport au mois précédent, avec 179 cas. Depuis janvier, la ville a enregistré 961 cas de HFMD et aucun décès.



En outre, la ville a confirmé 103 nouveaux cas de varicelle en juillet, portant le nombre total à 1.878 depuis le début de l'année et aucun décès.



D'autres maladies telles que la rage, la rougeole, l'encéphalite japonaise et la coqueluche… ont été bien maîtrisées, et aucun foyer n'a été enregistré.



Le secteur de la santé de la capitale a renforcé la sensibilisation du public aux dangers des épidémies, aux signes à reconnaître et aux moyens de prévention des maladies. En outre, des activités ont été organisées pour répondre à la Journée de l'ASEAN de prévention et de lutte contre la dengue 2023 et sensibiliser la population.



La dengue n'a actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique. Les principales mesures consistent à tuer les moustiques et à prévenir les piqûres de moustiques. -VNA