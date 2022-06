Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de Hanoï prévoit de donner gratuitement des injections de rappel de vaccin contre le COVID-19 (4e dose) à ses habitants.

Des injections de rappel seront d'abord destinées aux plus de 50 ans, aux adultes de 18 ans et plus immunodéprimés et aux personnes se trouvant dans les zones à haut risque d'épidémie (forces en première ligne contre l'épidémie, ouvriers travaillant dans les zones industrielles).

La ville s'est fixé pour objectif que plus de 95% de ceux qui ont besoin d'un deuxième rappel du vaccin COVID-19 soient vaccinés. La période de vaccination commence en juin 2022.

Les vaccins utilisés seront les vaccins mRNA de Pfizer, de Moderna et d'AstraZeneca approuvés par le ministère de la Santé.-VNA