Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l’approche du Nouvel An lunaire 2024, la Confédération du travail et le Syndicat de Hanoï prévoient de soutenir plus de 115 000 syndiqués et travailleurs en difficulté avec un montant de plus de 65 milliards de dôngs (2,66 millions de dollars), selon le président de la Confédération du travail de Hanoï, Pham Quang Thanh.