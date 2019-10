Les 86 diplômés exceptionnels des universités et instituts de la ville de Hanoi à l'honneur. Photo: HNMO

Hanoï (VNA) - Le 27 octobre, 86 diplômés exceptionnels des universités et instituts de Hanoï ont été honorés au Temple de la Littérature - lieu marquant le développement de l'éducation et de la formation du pays, témoignage de milliers d'années de civilisation de la capitale.



Il s’agissait de la 17e année consécutive que la capitale organisait une cérémonie de distinction de ses meilleurs diplômés d’universités, une activité montrant l’intérêt profond de la ville pour l’éducation, la formation et la promotion des jeunes générations.



Ces 86 meilleurs diplômés sont d’excellents étudiants qui ont obtenu des résultats impressionnants en matière d’études et d’activités sociales. Beaucoup d’entre eux sont des exemples en matière d’efforts pour surmonter les difficultés. D’autres ont des projets de recherche scientifique ou des initiatives concrètes primés à l’international.



En 17 ans, 1.791 diplômés ont été honorés par le Comité populaire de Hanoï. Nombre d’entre eux ont eu des contributions importantes au développement du pays, de la capitale en particulier.-CPV/VNA