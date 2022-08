Photo d'illustration: VNA)

Hanoï (VNA) - Avant la saison des tempêtes, qui a souvent lieu de mai à octobre dans la région du Nord, la Compagnie générale d'électricité de Hanoï (EVNHANOI) a élaboré des scénarios pour assurer l'approvisionnement continu en électricité et faire face aux intempéries, en particulier de fortes pluies et des orages, dans la capitale.

Nguyen Anh Dung, directeur général adjoint d'EVNHANOI, a déclaré que l'élaboration de scénarios et la mise en œuvre de plans d'intervention peuvent aider ses unités à améliorer des compétences professionnelles dans le commandement et la gestion des incidents afin de limiter les interruptions de l'alimentation électrique qui peuvent affecter la sécurité politique et l'ordre social et la sécurité à Hanoï pendant les saisons des pluies, des tempêtes et des inondations.

Une rue de Hanoï inondée pendant la saison des pluies. Photo: VNA

L'élaboration de scénarios aide également EVNHANOI à améliorer sa capacité à réagir et à se coordonner avec d'autres unités électriques, à évaluer leur état de préparation, ainsi que leur maniabilité face aux incidents causés par des fortes pluies, tempêtes et orages qui mettent en danger la sécurité de l'alimentation électrique. -VNA