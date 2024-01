Les entreprises du secteur aéronautique ont besoin de recruter un grand nombre de travailleurs pour divers postes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les besoins de recrutement dans la capitale au premier trimestre concernent entre 100.000 et 120.000 postes, selon le Centre de services pour l'emploi de Hanoï, relevant du Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.Les besoins en ressources humaines proviennent principalement des secteurs du commerce, des services et des industries manufacturières.Les entreprises des secteurs du textile-habillement, des chaussures en cuir, de l'électricité et de l'électronique connaissent un retour à la hausse de la demande de recrutement.Les entreprises du secteur aéronautique ont besoin de recruter un grand nombre de travailleurs pour divers postes, en liaison avec le développement des aéroports dans l’ensemble du pays, dont le nombre en 2030 devrait atteindre 30. -VNA