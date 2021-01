Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de Hanoï a publié un document sur l’accélération du décaissement des investissements publics de la ville en 2020.

Au 31 décembre 2020, Hanoï a décaissé plus de 34 294 milliards de dôngs (1,49 milliard de dollars) d'investissements publics, soit 78,3% du plan annuel de la ville et 88,1% de l’objectif assigné par le Premier ministre. Ce résultat est plus élevé qu’en 2019 (76,7%). Toutefois, il n’a pas répondu aux tâches et objectifs déjà fixés.

D’ici le 31 janvier, le Comité populaire municipal demande aux services, secteurs, comités populaires des arrondissements, des districts et des chefs-lieux, aux investisseurs, d’accélérer le décaissement des fonds publics pour réaliser au mieux possible ce travail. –VNA