Hanoi (VNA) – Depuis quelques années, la ville de Hanoi a simplifié des centaines de procédures administratives de façon à mieux servir la population et les entreprises. Cette réforme leur a permis d’économiser du temps et de l’argent mais aussi de rendre plus professionnels les agents administratifs.

Modèle "guichet unique" dans le quartier de Vinh Phuc, à Hanoi. Photo: VOV

Depuis juillet 2021, Hanoi a officiellement piloté le modèle d’administration urbaine dans 175 quartiers rattachés aux 12 districts et la commune de Son Tây, dans le but d’accélérer son développement.

En un peu plus d’un an, les quartiers ont appliqué le mécanisme de guichet unique dans le traitement des formalités concernant l’authentification des copies certifiées conformes des documents originaux, l’authentification des signatures dans les papiers et documents ou encore l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages. Toutes ces formalités sont traitées en seulement quelques minutes, ce qui satisfait les citoyens, dont Dang Thi Mai Hoa, domiciliée au quartier de Vinh Phuc, de l’arrondissement de Ba Dinh.

«C’est très pratique ! Toutes les formalités administratives sont traitées rapidement au siège du comité populaire du quartier. Les personnes âgées ont du mal à utiliser des technologies modernes, mais les cadres du quartier nous ont accueillis chaleureusement et nous ont guidés avec enthousiasme», a-t-elle partagé.

Force est de constater que ce modèle a permis aux autorités au niveau des quartiers de traiter tous les dossiers administratifs à temps, voire avant terme. Le taux de dossiers administratifs résolus a augmenté, contribuant ainsi à améliorer l’indice de satisfaction de la population.

«Nous nous employons à traiter rapidement des formalités administratives fondamentales et à développer une administration électronique. Cela permettra de simplifier les procédures et de réduire le temps de déplacement des habitants a indiqué Nguyên Anh Quân, vice-président du comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm.



En plus d’un an, 26 formalités administratives ont été simplifiées, 33 ont été remplacées et 476 autres ont été supprimées. Jusqu’à présent, toutes les démarches administratives sont reçues et traitées via le mécanisme de guichet unique. La réception et le traitement des procédures administratives sont strictement surveillés pour assurer que tous les dossiers soient traités à temps ou avant terme, comme l’a souligné le président du Conseil populaire municipal Trân Sy Thanh.

«Nous sommes déterminés à accélérer la réforme administrative de manière synchrone dans tous les secteurs. Jusqu’à présent, nos efforts ont été largement soutenus par la population et les entreprises», a-t-il souligné.

Les autorités de la ville de Hanoi ont publié le plan d’action sur la réforme administrative période 2021-2025 et accélèrent la mise en place d’une administration numérique. Le conseil populaire municipal a également créé un groupe de travail chargé d’améliorer l’indice de réforme de l’administration publique (PAR INDEX) et l’indice de satisfaction des services dans les administrations publiques (SIPAS).

Hanoi s’efforcera de devenir une ville intelligente et pionnière dans la transformation numérique. – VOV/VNA