Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong (debout), lors de la séance de travail entre le Bureau politique et la permanence du Comité du Parti de Hai Phong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Bureau politique a travaillé le 13 décembre avec la permanence du Comité du Parti de Hai Phong.

Cette séance de travail a été consacrée au bilan des 15 ans d’application de la Résolution No 32-NQ/TW du Bureau politique (IXe mandat) sur le développement de la ville de Hai Phong dans la période d’industrialisation et de modernisation du Vietnam.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a présidé la réunion.



Après avoir écouté un rapport de la Commission économique du Comité central du Parti et des avis des représentants de plusieurs ministères et organes compétents, le Bureau politique a constaté que Hai Phong avait fait de grands efforts ces 15 dernières années. L’économie locale a connu une croissance élevée qui était souvent supérieure à la moyenne nationale. En 2017, le revenu par habitant a atteint 3.964 dollars, soit 1,54 fois plus que la moyenne nationale et 5,43 fois plus qu’en 2003. A ce jour, 89 des 139 communes de Hai Phong ont satisfait aux 19 normes de la Nouvelle Ruralité.



Cependant, les réalisations demeurent en deçà des potentiels de cette ville portuaire du Nord. Selon le Bureau politique, Hai Phong devra poursuivre ses efforts dans les temps à venir pour améliorer les compétences de ses cadres et fonctionnaires, moderniser ses infrastructures de transports, accélérer le développement des secteurs de l’éducation, des recherches scientifiques, de l’économie maritime, ainsi que continuer de garantir la sécurité et l’ordre social…



Soulignant le rôle important de Hai Phong, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a affirmé que l’application de la Résolution No 32-NQ/TW du Bureau politique (IXe mandat) a aidé Hai Phong à accélérer son développement. Il a appelé la ville à mieux exploiter ses atouts et avantages, s’intéresser davantage à l’économie maritime, à la logistique, à l’industrie, à l’agriculture high-tech…



Nguyen Phu Trong a également demandé à Hai Phong d’appliquer rigoureusement les résolutions du Parti, de renforcer la lutte contre la corruption, les phénomènes négatifs et les gaspillages. Il a enfin ordonné aux ministères et organes compétents de continuer à soutenir Hai Phong dans son développement. -VNA