La danse des femmes de l'ethnie La Hu du district de Muong Te (Lai Chau). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le système juridique du Vietnam s'améliore de plus en plus et son système de politiques sociales couvre désormais presque tous les domaines, soutenant les groupes vulnérables dans le développement économique, la réduction durable de la pauvreté, l'accès à l'éducation, à la santé et à la culture.



Dans ce contexte, les groupes de femmes spécifiques (femmes issues d'ethnies minoritaires, femmes handicapées, femmes migrantes, femmes âgées) sont prises en compte et bénéficient de conditions favorables pour leur développement dans tous les domaines. L'écart entre les sexes dans de nombreux domaines a considérablement diminué. Cependant, il persiste encore de nombreuses lacunes dans la mise en œuvre des politiques pour ces groupes de femmes.



Selon la présidente de l'Union des femmes du Vietnam, Ha Thi Nga, de nombreux problèmes sociaux existants et de nouveaux problèmes complexes émergents ont un grand impact sur la mise en œuvre des politiques en faveur des groupes de femmes spécifiques.

Les soins de santé destinés aux personnes vivant dans les zones reculées et aux minorités ethniques nécessitent des politiques spécifiques. Photo: suchoedoisong.vn

En outre, l'élaboration des programmes et des plans de mise en œuvre dans certaines localités et organismes est encore superficielle. Les activités de sensibilisation et de vulgarisation des lois concernant les femmes sont limitées, ce qui entraîne une faible compréhension des lois par une partie des femmes.



Selon Ha Thi Nga, le Programme cible national de développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030 compte de nombreuses politiques ethniques. Notamment il y a un projet distinct et spécifique sur les genres dans le Programme cible national, approuvé par l'Assemblée nationale et confié à l'Union des femmes du Vietnam pour sa mise en œuvre. Il s'agit du volet 8 "Mettre en place l'égalité des sexes et résoudre les problèmes urgents pour les femmes et les enfants".



Par ailleurs, l'Union des femmes du Vietnam collabore avec la Banque des politiques sociales pour faciliter l’accès des femmes aux prêts au service du développement des activités économiques, etc. -VNA