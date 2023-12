Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet ont assisté le 12 décembre à un Forum de promotion de l'investissement et du commerce Vietnam -Cambodge.Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 56 ans, les relations entre le Vietnam et le Cambodge n'ont cessé d'être consolidées et développées en tous domaines, a souligné le Premier ministre cambodgien, ajoutant que le Vietnam était donc le premier pays de l'ASEAN qu'il avait choisi de visiter après avoir pris ses nouvelles fonctions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole. Photo: VNA



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam se concentrait sur la mise en œuvre de trois piliers qu’étaient l’édification d'une démocratie socialiste, d'un État de droit socialiste et d'une économie de marché à orientation socialiste. Il a ajouté qu’à ce jour, le Vietnam avait signé 16 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et territoires.Le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux entreprises et aux gouvernements des deux pays de renforcer la connectivité et la complémentarité entre les deux économies; de se soutenir mutuellement dans l'élaboration de politiques visant à maintenir la stabilité macroéconomique, à améliorer le climat d’affaires et d’investissement, à créer de l'attractivité et de la compétitivité dans la région pour attirer conjointement des investissements étrangers de qualité et promouvoir un développement socio-économique durable.Pham Minh Chinh a également appelé les investisseurs et les entreprises des deux pays à accélérer les travaux de mise en œuvre des projets d' investissement et à promouvoir leur responsabilité sociale…Lors du Forum, les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Hun Manet ont assisté à la cérémonie de remise de certificats d'investissement et de plusieurs documents de coopération entre des entreprises des deux pays. -VNA