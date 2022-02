Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les gagnants du Ballon d'or 2021 ont été annoncés lors d'une cérémonie tenue mercredi soir à Ho Chi Minh-Ville.

Nguyen Hoang Duc du club Viettel a remporté le premier Ballon d’Or de sa carrière pour sa contribution majeure à l'équipe nationale de football masculin lors des éliminatoires asiatiques de la Coupe du Monde 2022 et de la Coupe AFF 2021, ainsi qu'à son club Viettel lors de V-League 2021.

Le milieu de terrain Nguyen Quang Hai de Hanoi FC et l'attaquant Nguyen Tien Linh du club Becamex Binh Duong ont obtenu les Ballons d'Argent et de Bronze.

Photo: VNA



Chez les dames, l’attaquante Cu Thi Huynh Nhu de Ho Chi Minh-Ville FC est absolument digne de recevoir le Ballon d'Or pour la troisième année consécutive.

L’attaquante Pham Hai Yen, de Hanoi FC, et le milieu de terrain Nguyen Thi Bich Thuy, de Ho Chi Minh-Ville FC 1, ont remporté respectivement les Ballons d’Argent et de Bronze.



En futsal, les Ballons d’Or, d’Argent et de Bronze ont été remis respectivement au gardien Ho Van Y, les joueurs Chau Doan Phat et Nguyen Minh Tri du club Thai Son Nam.

Les entraîneurs en chef de l'équipe nationale féminine Mai Duc Chung, de l'équipe masculine Park Hang-seo et de l'équipe de futsal Pham Minh Giang, ont été honorés lors de la cérémonie pour leurs contributions au football vietnamien.-VNA