Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Festival des mélodies de paix et d’amitié 2019, organisé par l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, s'est tenu le 26 octobre au Palais culturel des jeunes à Hanoï, à l'occasion du 20e anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO de la capitale comme «Ville pour la paix».

Le festival comprenait 35 performances artistiques spéciales portant les caractéristiques culturelles de nombreux pays du monde, qui ont été interprétées par artistes amateurs venus des associations d’amitié et organisations membres de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, ainsi des ambassades, des écoles internationales et des écoles bilingues à la capitale.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Lan Huong, présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, également présidente de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, a déclaré que cet événement visait à honorer et à diffuser les valeurs de paix et d'amitié, ainsi à présenter aux amis internationaux la culture, la terre et les habitants du Vietnam et de Hanoï - ville pour la paix. -VNA