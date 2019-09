L’affiche de la campagne de recrutement des 1.000 volontaires pour le 1er Grand Prix du Vietnam. Photo: Vingroup/CVN

Hanoi (VNA) - À partir du mardi 3 septembre, la SARL Association vietnamienne du sport moteur ouvre les inscriptions pour les bénévoles du 1er Grand Prix du Vietnam qui aura lieu en avril 2020 à Hanoï.

Les candidatures sont à l’attention de tous les citoyens vietnamiens et étrangers, âgés de 18 ans et plus, dans une bonne condition physique et passionnés de sport de vitesse.

Au total, la SARL Association vietnamienne du sport moteur (VMA) recrutera 1.000 volontaires pour les 20 postes proposés en lien avec l’organisation, la sécurité, l’accueil ou encore la logistique.

Tous les candidats devront respecter les règles de sécurité de la Fédération internationale de l’Automobile, afin d’assurer leur propre sécurité mais aussi celle du public et des pilotes de F1.

Une fois sélectionnée, ces volontaires participeront à deux formations en novembre 2019 et mars 2020, sous la direction des experts mondiaux de la Confédération du sport australien moteur (CAMS). Ils recevront la tenue officielle, les fournitures et les cartes d’accès. À la fin de leur participation, l’équipe bénévole recevra des certificats de remerciement pour le travail fourni lors de ce Grand Prix de F1 au Vietnam.

Selon les organisateurs, c’est l’occasion rêvée pour les volontaires vietnamiens de rencontrer et d'échanger avec leurs collègues étrangers. Une expérience inoubliable pour tous ces adeptes de sport mécanique.

Le 1er Grand Prix de F1 du Vietnam se déroulera en avril 2020 sur un circuit urbain dans les rues proches du stade de My Dinh. Ce parcours de 5,565 km sera conçu par le groupe allemand Tilke et les pilotes s'affronteront durant 4 heures. La course de Hanoï sera le 4e circuit urbain de F1.

Toutes les informations sur les modalités d’inscription sont à retrouver dans le lien ci-dessous: https://vietnammotorsports.rosterfy.co

Les volontaires peuvent s’inscrire jusqu’au 3 octobre 2019. -CVN/VNA