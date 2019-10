L’exposition numérique "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" contribue à sensibiliser les jeunes à la défense de la souveraineté maritime et insulaire. Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - L’exposition numérique "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" s’est ouverte le 3 octobre dans le lycée Tran Cao Van, ville de Tam Ky, province centrale de Quang Nam.

Organisée par le Service provincial de l’Information et de la Communication en coopération avec le Service provincial de l’Éducation et de la Formation, l’exposition présente des photos, cartes et documents collectés dans le pays et à l’étranger prouvant la souveraineté vietnamienne de longue date sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly), ainsi que des images de la nature et de l'homme du Vietnam.

Durant jusqu’au 5 octobre, la manifestation vise à sensibiliser la population, notamment les jeunes, à la responsabilité de défense de la souveraineté maritime et insulaire. -VNA