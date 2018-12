Des visiteurs à l'exposition.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une exposition de peintures d'artistes vietnamiens et hongrois a débuté mercredi soir à Ho Chi Minh-Ville. Cet événement est co-organisé par le Consulat général de Hongrie à Ho Chi Minh-Ville, la Fondation culturelle nationale de Hongrie et le Musée des beaux-arts de la ville.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Öry Csaba, a déclaré qu'un événement similaire se tiendrait dans la capitale hongroise Budapest en 2020. Il a exprimé l'espoir que cette rencontre entre des artistes des deux pays servirait de passerelle dans les relations de coopération artistique Vietnam-Hongrie.



Le diplomate hongrois a souligné le bon développement des relations entre le Vietnam et la Hongrie ces dernières années, et a affirmé que la Hongrie renforcerait sa présence au Vietnam en ouvrant notamment un centre culturel et communautaire afin d’élargir la coopération dans la culture, l’économie et le tourisme.



L'exposition présente des œuvres - huiles, acryliques, aquarelles sur soie... - de 12 Hongrois et 10 Vietnamiens qui sont de jeunes artistes au style moderne et récompensés par des prix internationaux.



Clôture le 26 décembre. -VNA