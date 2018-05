Hanoï (VNA) - La capitale vietnamienne mettra en expérimentation le modèle commercial sans vendeur, ayant pour thème « online-to-offline » (o2o), en encourageant l’utilisation du QR code pour le paiement.

Dans le cadre du plan de développement du commerce électronique pour l’année 2018, récemment approuvé par le Comité populaire de Hanoï, le code QR, un type de code-barres en deux dimensions (ou code matriciel) constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc, sera utilisé dans le paiement avec des machines de ventes automatiques, en remplacement de l’argent en espèce.

Cette nouvelle forme d’achat est pratique pour les personnes qui n’ont pas l’habitude d'avoir de l’argent en poche, tout en répondant à la tendance d’automatisation à travers le monde et à la facilitation du paiement.

Selon ce plan, Hanoï souhaite atteindre une valeur des ventes au détail en ligne représentant 8% des ventes au détail totales de biens et services, dans le but de maintenir sa 2ème place dans le classement national des indices de commerce électronique (EBI) chaque année.

Le plan vise également à porter la part de la population de Hanoï participant à l’achat en ligne en 2018 à 66% des internautes, en hausse de 3% par rapport à 2017.

Dans le même temps, 85% des établissements de distribution et de vente au détail modernes, des stations-service, des entreprises de distribution d’eau, d’électricité et des services de télécommunication accepteront les paiements non monétaires. En outre, 62% des entreprises auront leur site web ou une application fournissant des informations sur les entreprises, la situation de la production et les activités commerciales.

Le modèle de distributeur automatique sans espèces est apparu au Vietnam fin 2017 avec Toromart, un magasin situé dans l'arrondissement 1 de Hô Chi Minh-Ville. Ce magasin n’a pas besoin de personnel, les activités d’achat et de vente employant le QR code.

Les consommateurs doivent télécharger l’application « Toro » sur le Google Play (Android) ou l’App Store (iOS). Après l’installation, les clients paient sur le compte ou transfèrent l’argent en ligne sur le compte par des services bancaires par Internet. -NDEL/VNA