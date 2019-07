Le programme artistique pour célébrer la 72e Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet) dans la province de Quang Tri. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Des cérémonies de commémorations ont lieu vendredi partout dans le pays et à l’étranger pour célébrer la 72e Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Vendredi soir, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec les autorités de la province centrale de Quang Tri, ont organisé un programme en l’honneur des combattants tombés aux champs d’honneur au cimetière national situé sur la route nationale numéro 9.

Plus de 800 jeunes de Quang Tri ont allumé des bougies en mémoire de 10.700 martyrs qui reposent dans ce cimetière, et un spectacle artistique a retracé cette guerre atroce, mais glorieuse, où le peuple vietnamien a tout sacrifié pour maintenir son indépendance, sa liberté et réunifier le pays.

En même temps, au cimetière A1 dans la province de Dien Bien (Nord), plus de 2.000 jeunes et habitants locaux ont allumé des bougies à la mémoire des héros morts pour la Patrie. Un programme artistique y a été également organisé pour célébrer le 72e Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie.

A cette occasion, le ministère de la Sécurité publique du Vietnam a coordonné avec le ministère de l'Intérieur de Russie pour organiser une visite d’une semaine en Russie destinée à huit enfants des policiers morts pour la Patrie. -VNA