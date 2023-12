Hanoï (VNA) - Le président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong, s’est entretenu le 13 décembre à Hanoï avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.Saluant la visite du dirigeant chinois, son épouse et la délégation de haut niveau les accompagnant, le président Vo Van Thuong s’est déclaré convaincu qu’après la visite historique en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, intervenue après le 20e Congrès national du PCC (octobre 2022), cette visite au Vietnam de Xi Jinping amènerait les relations entre les deux Partis et entre les deux pays dans une nouvelle étape de développement meilleur, efficace et durable.Le dirigeant chinois Xi Jinping a remercié le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, les autres dirigeants du Parti, de l'État et le peuple vietnamien pour leur accueil respectueux, attentionné, amical et fraternel en faveur de la délégation de haut niveau du Parti et de l’Etat chinois.Le président Vo Van Thuong a affirmé que l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays, soigneusement cultivée par le Président Hô Chi Minh, le Président Mao Zedong et les dirigeants prédécesseurs des deux pays, avait surpassé les hauts et les bas de l'histoire. Selon lui, ces relations constituent un bien commun précieux des deux peuples, qui doit être hérité, préservé et continuellement promu par les générations présentes et futures.Le président Vo Van Thuong a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam se souvenaient toujours de la grande aide du Parti, de l'État et du peuple de la Chine fraternelle dans les processus de libération nationale et de développement national. Il a souligné que le développement des relations avec la Chine était toujours un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam. Xi Jinping a hautement apprécié l'importance accordée par le Vietnam aux relations sino-vietnamiennes, affirmant que la Chine considérait toujours le Vietnam comme occupant une position particulière et une direction prioritaire dans sa diplomatie de voisinage.

Panorama de l'entretien entre les deux dirigeants. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont affirmé que les résultats fructueux de l’entretien avec de nombreuses perceptions communes importantes entre le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, indiquaient clairement la direction, ouvrant une période de bonne coopération entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle ère.Le président Vo Van Thuong a déclaré espérer que les deux parties multiplieraient les échanges et le partage d’expériences dans la construction et le développement national, promouvraient la coopération tangible dans tous les domaines, notamment le commerce et l’investissement, amélioreraient les liaisons routières, élargiraient la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, des sciences et technologies ainsi que de la santé. Il a également proposé que les deux parties renforcent les échanges entre les peuples, organisent bien les activités d'échange culturel et renforcent la communication sur l'amitié Vietnam-Chine , contribuant à renforcer davantage les bases sociales du développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.Appréciant les propositions du président Vo Van Thuong, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré espérer que les deux parties continueraient à renforcer leurs bases politiques et à approfondir leur coopération tangible, favorisant ainsi la reprise et le développement économiques. Affirmant la coopération bilatérale dans les domaines à potentiel ouvert, il a proposé de promouvoir la connectivité stratégique entre les deux économies, de déployer efficacement le Plan pour relier l'initiative « la Ceinture et la Route » au cadre « Deux corridors, une ceinture », de construire des chaînes d'approvisionnement et de production régionales stables, de renforcer la coopération dans le domaine des entreprises publiques et d’accroître les paiements en monnaie locale dans le commerce bilatéral. Il a affirmé que la Chine était prête à accroître ses importations de biens, en particulier de produits agricoles de haute qualité en provenance du Vietnam, et à encourager les entreprises chinoises à accroître leurs investissements de haute qualité.Soulignant l'importance de renforcer la compréhension et la confiance entre les deux peuples, Xi Jinping a proposé que les deux parties intensifient les échanges et les contacts entre les peuples des deux pays, en particulier les jeunes générations, ainsi que la communication sur la bonne amitié traditionnelle entre les deux parties.Les deux dirigeants ont également abordé des questions maritimes et ont convenu de travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité en mer. Le président Vo Van Thuong a demandé aux deux parties de persister dans les mesures pacifiques, conformément au droit international et aux perceptions communes de haut niveau, de se mettre à la place de l'autre, de contrôler et résoudre de manière satisfaisante les désaccords, de continuer à se coordonner étroitement avec l'ASEAN pour mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de promouvoir l'élaboration d'un code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et la coordination dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.Après l’entretien, le président Vo Van Thuong et son épouse ont organisé un banquet solennel pour le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, son épouse et la délégation chinoise de haut rang.-VNA