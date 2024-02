L'équipe vietnam ienne aux Olympiades de chimie du projet (PCO) 2024. Photo: moet.gov.vn

Hanoï (VNA) - Récemment, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié les résultats de l'enquête PISA au Vietnam en 2022, selon l'Agence de gestion de la qualité éducative du ministère de l'Éducation et de la Formation.

Ces résultats ont été rendus publics à partir des évaluations en mathématiques, en lecture et en sciences de 6.068 élèves dans 178 écoles, représentant environ 939.500 élèves âgés de 15 ans au Vietnam.

Les résultats de l'enquête montrent que la moyenne des scores des élèves vietnamiens dans les trois matières (mathématiques, lecture et sciences) les place au 34e rang sur 81 pays et territoires, se classant au 2e rang au sein de l'ASEAN, après Singapour.

Pour les scores par matière, le Vietnam est classé 31e en maths, 35e en sciences et 34e en compréhension de l'écrit parmi 81 pays et économies. En termes de l'indice PISA sur les conditions socio-économiques, les élèves vietnamiens ont obtenu des scores en maths parmi les plus élevés, juste après Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine) et la République de Corée.

Selon les résultats généraux, les dépenses élevées pour l'éducation sont liées à des performances élevées en maths dans le cadre de l'évaluation PISA. Cependant, le Vietnam est un exemple typique d'élèves obtenant des résultats d'études élevés même avec des investissements limités dans l'éducation.



PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, est la plus grande étude internationale auprès d'élèves dans le domaine de l'éducation. L'enquête PISA évalue dans quelle mesure les élèves qui approchent du terme de leur scolarité obligatoire possèdent certaines des connaissances et compétences essentielles pour participer pleinement à la vie de nos sociétés modernes.

L'enquête se concentre sur des matières clés des programmes scolaires, à savoir les sciences, la compréhension de l'écrit et les mathématiques. Les compétences des élèves sont également évaluées dans un nouveau domaine (la résolution collaborative de problèmes, en 2015).

L'enquête PISA ne cherche pas simplement à évaluer la faculté des élèves à reproduire ce qu'ils ont appris, mais vise aussi à déterminer dans quelle mesure ils sont capables de se livrer à des extrapolations à partir de ce qu'ils ont appris et d'utiliser leurs connaissances dans des situations qui ne leur sont pas familières, qu'elles soient ou non en rapport avec l'école. Cette approche reflète le fait que les économies modernes valorisent davantage la capacité des individus à utiliser leurs connaissances, plutôt que ces connaissances en tant que telles.

L'enquête PISA est un programme de longue haleine qui permet d'éclairer les politiques et les pratiques dans le domaine de l'éducation ; elle aide à suivre l'évolution de l'acquisition de connaissances et de compétences par les élèves dans les pays participants, ainsi que dans différents sous-groupes de la population au sein même des pays.

Les résultats de l'enquête PISA identifient les compétences des élèves dans les pays les plus performants et dans les systèmes d'éducation qui progressent le plus rapidement pour révéler tout le potentiel de l’éducation.

Les décideurs du monde entier peuvent utiliser ces résultats pour comparer les connaissances et compétences de leurs élèves à celles des élèves des autres pays participants, pour fixer des objectifs chiffrés d'amélioration en fonction des accomplissements mesurables d'autres pays, et pour s'inspirer des politiques et pratiques mises en œuvre ailleurs. -VNA