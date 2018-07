Le ministre de l’Education et de la Formation Phung Xuan Nha (droite) et le président de la SEAMEO, Muhadjir Effendy. Photo: baomoi



Hanoi (VNA) – La coopération dans l’éducation et la formation entre le Vietnam et les pays membre de l’Organisation des ministres de l’Education de l’Asie du Sud-Est (SEAMEO), et le Vietnam et l’Indonésie en particulier, était au centre de l’entretien lundi 23 juillet à Hanoi entre le ministre de l’Education et de la Formation Phung Xuan Nha et le président de la SEAMEO, Muhadjir Effendy.

Le Vietnam apprécie le soutien des centres de SEAMEO (The Southeast Asia Ministers of Education Organization), notamment celui de QiTep de l’Indonésie spécialisé dans les mathématiques, les sciences et les langues qui accorde annuellement des cours d’entraînement et de formation à courte terme en faveur d'enseignants et cadres vietnamiens, a annoncé Phung Xuan Nha.

Il a souhaité une coopération continue dans l’échange d’enseignants et d’élèves vietnamiens et indonésiens, le renforcement du partage d’expériences dans l’éducation et la formation.

Muhadjir Effendy, aussi ministre indonésien de l’Education et de la Culture, a proposé d’organiser une séance d’échanges approfondis entre le Vietnam et l’Indonésie concernant le Programme d’estimation des élèves PISA dans le but d’améliorer la qualité de l’éducation des deux pays.

Les deux ministres ont convenu de stimuler la coopération au sein de la SEAMEO dans divers domaines comme le partage d’expériences sur l’estimation de la qualité de l’éducation, le développement de l’éducation universitaire, l’aménagement du réseau d’éducation universitaire, l’échange d’étudiants et d’élèves…

La SEAMEO comprend 11 pays membres et a créé 24 centres régionaux pour mettre sur les rails des programmes d’étude et de formation dans l’éducation, les sciences et la culture. Au Vietnam, deux sont implantés à Ho Chi Minh-Ville. -VNA