Photo: Vietnamplus

Hanoï (VNA) – La conférence annuelle 2023 du Comité exécutif de l’Association des éditeurs de l’ASEAN (ASEAN Book Publishers Association – ABPA ) et les activités connexes auront lieu du 14 au 16 septembre à Ho Chi Minh-Ville, selon l’Association des éditeurs du Vietnam, qui assume la présidence tournante de l’ABPA pour le mandat 2022-2023.La conférence, qui se déroulera le 15 septembre au Centre de la presse de Ho Chi Minh-Ville, permettra aux membres de l’ABPA de faire le point sur la situation actuelle, de partager des expériences et d'avancer des mesures pour renforcer leur coopération, notamment dans le contexte de transformation numérique et d'intégration internationale de plus en plus étendue.En marge de la conférence seront organisés un séminaire international sur la protection des droits d’auteur de livres sur le cyberespace et une exposition de livres sur le Président Ho Chi Minh et les dirigeants du Parti et de l’Etat du Vietnam.En outre, les délégués de l’ABPA visiteront le quai Nha Rong (Maison du Dragon), la rue des livres de Ho Chi Minh-Ville et des librairies des maisons d’édition Phuong Nam et Fahasa… -VNA