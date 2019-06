Photo: Internet

Thanh Hoa (VNA) - Le nuoc mam (saumure de poisson) est indissociable de la gastronomie vietnamienne. Ces dernières années, la production et le commerce du nuoc mam dans la ville de Sam Son, province de Thanh Hoa, se développent fortement et créent des emplois pour des centaines d'habitants locaux.

Le nuoc mam de Sam Son a plus de 100 ans d’histoire. Il est produit d’abord dans des villages des pêcheurs dans les arrondissements de Quang Cu, Quang Tien, Trung Son, Truong Son et maintenant dans l’ensemble de la ville littorale.

Les matières premières principalement utilisées pour la production de nuoc mam sont le poisson et le sel. La majorité des sauces sont fabriquées à partir de poissons marins, tels que l’anchois, le hareng ou le scard.

Des couches de poisson et de sel alternées sont conservées dans une cuve pendant environ un an. Le liquide de couleur ambrée né du processus de fermentation est recueilli.

Actuellement, Sam Son recense 66 grands et plus de 100 petits établissements de production de nuoc mam qui fournissent chaque année plus de quatre millions de litres.

La ville cherche à édifier une marque commerciale pour son nuoc mam et à mettre en oeuvre une batterie de mesures telles que l'élaboration du logo, l'enregistrement de marques commerciales, l'élaboration d'un statut de leur gestion et de leur utilisation. -VNA