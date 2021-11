Université Ton Duc Thang. Photo : : Tdtu.edu.vn

Hanoï (VNA) - Douze universités vietnamiennes figurent parmi les 675 meilleures d’Asie selon le classement QS University Rankings for Asian 2022 publié le 2 novembre par Quacquarelli Symonds (QS AUR), un organisme britannique spécialisé dans l'éducation.

Concrètement : l'Université Ton Duc Thang se classe au 142e rang, les Universités nationales de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville respectivement au 147e et au 179e rang, l'Université Duy Tan au 210e rang, l'Université des sciences et des technologies de Hanoï dans le groupe 281-290, l'Université de Hue dans le groupe 401-450, les Universités de Can Tho et de Da Nang dans le groupe 501-550, l'Ecole normale supérieure de Hanoï et l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville dans le groupe 551-600, l'Université industrielle de Ho Chi Minh-Ville dans le groupe 601-650.

QS AUR 2022 a effectué ce classement auprès de 675 établissements d'enseignement supérieur d’Asie en se basant sur les résultats collectés à partir des réponses de plus de 130.000 chercheurs et 75.000 employeurs dans le monde, ainsi qu'une analyse des résultats collectés à partir d'environ 96 millions de citations (entre 2015-2020) dans 14,7 millions de publications scientifiques (pendant la période 2015- 2019).

Le classement des universités asiatiques 2022 évalue les établissements d'enseignement supérieur selon 11 indicateurs, notamment évaluations des chercheurs et des employeurs, ratio professeurs/étudiants, pourcentage d'enseignants titulaires d'un doctorat, nombre d'articles scientifiques par enseignant, taux de citations/articles scientifiques, réseau international de recherche, ratio de professeurs étrangers, pourcentage d'étudiants internationaux…

Cette année, Singapour conserve sa position de leader avec deux établissements : NUS (National University of Singapore) - 1er en Asie et 11e au monde, et NTU (Nanyang Technological University Singapour) - 3e en Asie et 12e dans le monde.

En Asie du Sud-Est, la Malaisie compte le plus d'établissements d'enseignement supérieur dans le top 50 avec 5 établissements. Ensuite, la Thaïlande recense 2 établissements dans le top 50.-VNA