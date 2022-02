Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Quelque 170 cadeaux, d'une valeur totale de 270 millions de dongs (11.830 dollars), ont été remis à des enfants devenus orphelins à cause de l'épidémie de COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du programme "Partager l'amour et l'espoir".

S'adressant à l'événement du 27 février, Cao Thanh Binh, chef du comité socio-économique du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que les enfants étaient les plus vulnérables lors de la quatrième vague de COVID-19 qui avait frappé la mégapole du Sud l'année dernière. De nombreux enfants avaient perdu un parent ou tous les deux à cause du COVID-19, ou étaient sans soignants parce que leur(s) parent(s) avaient contracté le COVID-19 et devaient suivre un traitement ou être mis en quarantaine.

La société doit travailler ensemble pour prendre soin d'eux et les aider à surmonter les difficultés, a-t-il souligné.

Des événements caritatifs similaires sont prévus dans d'autres parties de Ho Chi Minh-Ville tout au long de 2022.

A ce jour, plus de 800 millions de dongs ont été dépensés pour venir en aide aux ouvriers d'usine, aux ménages pauvres et aux enfants touchés par la pandémie dans le cadre du programme. Les personnes démunies, en particulier les personnes âgées, ont également bénéficié d’examens de santé et de médicaments gratuits. -VNA