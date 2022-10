Jeunes couples au Temple de Ba Kieu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dix-huit couples ont participé samedi soir 15 octobre à un mariage collectif à Hanoï.

Organisé par l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de Hanoï et la Fédération municipale de la jeunesse, l'événement visait à célébrer le 68e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre 1954), et à faire le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la directive n°11-CT/TU du Comité du Parti de Hanoï (15e mandat) sur des mariages modernes dans la capitale.

Echanger des alliances lors du mariage collectif . Photo: VNA

Dans le cadre du programme, s'est déroulée une activité " mettant à l'honneur le "bánh cốm" (gâteau de jeune riz gluant) et le "bánh phu thê" (gâteau des mariés).

Le même jour, les jeunes couples ont effectué une cérémonie d'offrande d'encens et de paires de "bánh cốm" et de "bánh phu thê" devant la statue du roi Ly Thai To et au Temple de Ba Kiêu. Le comité d'organisation a offert à chaque couple plusieurs cadeaux de noce. -VNA