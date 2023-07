Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, les exportations de riz vers la plupart des marchés ont enregistré une bonne croissance. Cependant, elles sont toujours confrontées à de nombreuses difficultés et le développement des débouchés n'est pas à la mesure des potentiels.



Le Premier ministre a promulgué le télégramme officiel n° 610/CD-TTg sur le renforcement de la mise en œuvre des tâches et des solutions pour promouvoir la production et les exportations de riz. Il a demandé de maintenir la stabilité des marchés traditionnels et d'en exploiter d'autres.



Ce premier semestre, le Vietnam a exporté 4,27 millions de tonnes de riz pour 2,3 milliards de dollars, en hausse de 22,2 % en volume et de 34,7 % en valeur par rapport à la même période de l'an dernier.



Les Philippines ont été le plus grand importateur de riz vietnamien, représentant plus d'un tiers des exportations totales de riz du Vietnam. La Chine a été le marché qui a connu la croissance la plus rapide des importations de riz vietnamien, avec une augmentation de près de 59 % en rythme annuel. L'Indonésie est le troisième importateur, devant le Chili et la Turquie.



Selon Nguyen Phuoc Nam, directeur général de la société par actions de l’agriculture de haute technologie Trung An à Kien Giang (Sud), les exportations de riz au cours du premier semestre ont bien augmenté en raison des intempéries dans de nombreux pays asiatiques. Le changement climatique, des sécheresses aux États-Unis, en Europe et en Chine ont provoqué une pénurie d'approvisionnement.



Selon To Ngoc Son, chef adjoint du Département des marchés d’Asie et d’Afrique du ministère de l’Industrie et du Commerce, la demande accrue d'importations de riz sur les marchés traditionnels du Vietnam tels que les Philippines, la Chine, l'Indonésie et les pays africains, crée des opportunités.



L'Indonésie et l'Afrique ont toutes annoncé des augmentations significatives de leurs importations par rapport à l'année dernière. L'Indonésie a décidé d'augmenter sa quantité de riz acheté pour atteindre 2,4 millions de tonnes afin d'assurer sa sécurité alimentaire. En 2023, l'Afrique devrait importer environ 17,7 millions de tonnes.



Dans un récent rapport du Département américain de l'Agriculture (USDA), il a relevé ses prévisions pour les exportations de riz du Vietnam en 2023 selon lesquelles, ces dernières devraient dépasser les 7 millions de tonnes, principalement en raison de l'augmentation de la demande de certains pays asiatiques (Chine, Indonésie..).



Avec ces prévisions, le Vietnam se classerait au troisième rang mondial en termes d'exportations de riz en 2023 après l'Inde (22,5 millions de tonnes) et la Thaïlande (8,5 millions de tonnes), représentant 12,7 % du commerce mondial du riz.

Achat de riz à Kien Giang. Photo: VNA



Bien que le riz vietnamien soit exporté vers plus de 150 pays et territoires, les marchés sont peu diversifiés. Actuellement, l'Asie demeure le principal importateur, représentant plus de 60 % des exportations vietnamiennes de riz, devant l'Afrique 22 %, l'Amérique 8 %, l'Europe 5 % et les autres régions 5 %.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, d'ici la fin de l'année, il sera nécessaire de profiter de la demande croissante de riz sur le marché international. Le ministère a élaboré un projet d’édification et de développement de marques afin d'affirmer la qualité du riz vietnamien.



Afin d'aider les entreprises à développer leurs exportations, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural renforcent la promotion sur de nouveaux marchés tels que l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie occidentale, l'Asie du Sud, la Russie, la Turquie... Il s'agit de marchés potentiels où, bien que le volume ne soit pas aussi important que celui des marchés traditionnels, ont une préférence pour le riz de haute qualité. Cela contribuera grandement à améliorer la valeur des exportations nationales de riz.-VNA