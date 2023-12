La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang (debout), présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger s'exprime lors de la session. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 32e Conférence diplomatique, le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et le Département consulaire (ministère des Affaires étrangères) ont coprésidé le 17 décembre une session thématique sur la mission liée aux Vietnamiens à l'étranger et la protection des citoyens.L'événement a réuni 150 chefs d'agences de représentation vietnamiennes à l'étranger, les dirigeants de plusieurs unités relevant du ministère des Affaires étrangères, les dirigeants et responsables dudit Comité et dudit Département.La session a porté sur l'évaluation des résultats obtenus depuis la 31e Conférence diplomatique, les lacunes et les limites et aussi l'orientation du travail lié aux résidents vietnamiens à l'étranger et la protection des citoyens dans les temps à venir.Concernant les priorités à l'avenir, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, a précisé que les agences de représentation vietnamienne continueraient de suivre de près la situation, de mettre en œuvre les tâches mentionnées par la Conclusion No. 12-KL/TW du 12 août 2021 du Bureau Politique sur le travail des Vietnamiens à l'étranger dans la nouvelle situation et le Programme d'action du gouvernement sur le travail des Vietnamiens à l'étranger pour la période 2021-2026 ; de renouveler et de diversifier les activités de mobilisation à l’étranger.