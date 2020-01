Inhumation des restes de soldats volontaires vietnamiens morts au Laos. Photo: VNA Inhumation des restes de soldats volontaires vietnamiens morts au Laos. Photo: VNA

Dien Bien (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 15 soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos a eu lieu le 3 janvier au cimetière de Tong Khao dans la commune de Thanh Nua, district de Dien Bien, province éponyme du Nord-Ouest.

L’événement a vu la participation du comité de pilotage 515 de la 2e zone militaire du Vietnam, des représentants du Comité de travail spécial du gouvernement du Laos et ceux de six provinces du Nord au Laos.

Ces restes ont été retrouvés au cours de la saison sèche 2019-2020 par la mission spéciale chargée du rapatriement des restes des morts pour la Patrie de la 2e zone militaire, en collaboration avec des provinces laotiennes.

La mission spéciale de la 2e zone militaire a été fondée en 1994 dans le but de rechercher, rassembler et rapatrier des restes des soldats et experts vietnamiens morts pendant la guerre dans six provinces du Nord au Laos, à savoir Oudomxay, Phongsaly, Xayabuli, Luang Prabang, Luang Namtha et Bokeo. -VNA