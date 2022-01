Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - L’édition 2022 du programme « Xuân Quê huong » (Printemps au pays natal), réservée aux Vietnamiens à l’étranger (Viêt kiêu), aura lieu dans la soirée du 22 janvier (soit le 23e jour du 12e mois lunaire de l’année du Buffle) à l'Opéra de Hanoï, a annoncé le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères.

L'événement de cette année comprendra diverses activités dont une cérémonie d’offrande d’encens et de lâchage de carpes, une cérémonie de rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée et aux héros morts pour la Patrie, une rencontre entre les Viêt kiêu et des hauts dirigeants du pays, et un programme artistique qui sera retransmis en direct sur les chaînes de la Télévision nationale du Vietnam (VTV).

Le programme « Printemps au pays natal» est un événement annuel organisé à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) qui a pour but d’approfondir la solidarité entre les Vietnamiens du monde entier. -VNA