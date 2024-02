Une bombe laissée par la guerre, découverte dans le village de Pa Ca, commune de Nam Can, district de Ky Son, province de Nghe An (Centre), a été neutralisée en toute sécurité le 1er février.

Le programme "Printemps au pays natal" contribuera à exprimer la préoccupation, la responsabilité et l'affection du Parti et de l'État envers les Vietnamiens d'outre-mer (Viet kieu) et à resserrer les relations entre la communauté vietnamienne à l'étranger et son pays d'origine.