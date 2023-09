La consule générale Kieu Thi Hang Phuc (6e à gauche) a pris une photo avec des enfants de la communauté vietnamienne et laotienne en situation difficile à l'occasion de la rentrée scolaire. Photo :VNA

Vientiane (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Luang Prabang en collaboration avec l'Association des Vietnamiens de la province d'Oudomxay au Nord du Laos, a organisé le 4 septembre, la Journée d'honneur de la langue vietnamienne à l’étranger.



S'exprimant lors de la cérémonie, la consule générale Kieu Thi Hang Phuc a souligné la raison pour laquelle le 8 septembre de chaque année est choisi comme Journée d'honneur de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne d'outre-mer. La Journée vise à encourager les Vietnamiens résidant à l’étranger, en particulier les jeunes à utiliser et à préserver leur langue d’origine.



La Journée permet d’honorer les organisations et les particuliers ayant des contributions importantes à la préservation de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger. Il aide également à améliorer la qualité de l'enseignement de la langue vietnamienne et à encourager l’administration et les établissements scolaires locaux à introduire la langue vietnamienne dans leur programme d'enseignement.



La consule générale du Vietnam à Luang Prabang recommande que les comités de gestion des Vietnamiens au Nord du Laos se coordonnent avec les autorités locales pour introduire le vietnamien dans l'enseignement de la langue vietnamienne dans les établissements à forte population vietnamienne.



Le président de l'Association vietnamienne de la province d'Oudomxay, Phi Van Mai, a exprimé l'espoir que dans les temps à venir, l'Association des Vietnamiens de la province d'Oudomxay continuera à recevoir l'attention et l'aide des autorités à tous les niveaux du pays, des autorités locales et du Consulat général, pour achever bientôt le projet de construction du siège de l'Association et d’une école bilingue lao-vietnamienne afin que les enfants de la communauté vietnamienne et lao aient un environnement pour apprendre le vietnamien. – VNA