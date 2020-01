Rencontre à l’occasion du Tet du Rat aux Etats-Unis. Photo : ambassade du Vietnam aux Etats-Unis.

Washington (VNA) – Les Vietnamiens à l’étranger ont organisé plusieurs activités pour accueillir le Nouvel An lunaire.

L’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis a organisé le 10 janvier à Washington un programme pour saluer le printemps de l’année du Rat.

Ce programme a attiré la participation d’environ 250 invités venus de la communauté des Vietnamiens aux Etats-Unis et des amis américains et internationaux.

A cette occasion, l’ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc a hautement apprécié l’attachement des Vietnamiens à ce pays qui ont des contributions au fort développement du pays de résidence et à la promotion du partenariat intégral Vietnam - Etats-Unis. Par la même occasion, l’ambassadeur Ha Kim Ngoc a aussi remercié les amis internationaux et américains dont la Banque mondiale pour leur soutien accordé à l’œuvre de l’édification et de protection du Vietnam et à l’accélération des relations entre le Vietnam, les Etats-Unis et les organisations internationales…

Le programme a impressionné des invités via un banquet culturel haut en couleur via des numéros artistiques, des spécialités culinaires vietnamiennes.

Dans l’ambiance festive du printemps, le même jour, le Consulat général du Vietnam à Vancouver (au Canada) a organisé un banquet pour les Viet kieu des provinces dans la région de l’Ouest canadien avec des programmes artistiques et des mets délicieux du Vietnam.

A l’ouverture du banquet, la consule générale du Vietnam à Vancouver, Trinh Tu Lan a souligné des points brillants dans la relation Vietnam-Canada et remarqué que le Vietnam poursuivait à être le plus grand partenaire commercial du Canada en Asie du Sud-Est avec le commerce bilatéral estimé à 7,8 milliards de dollars canadiens en 2019, soit une hausse annuelle de 21,4%. Elle a convaincu que les liens Vietnam-Canada seront consolidés notamment dans le contexte où les deux pays sont membres de l’accord CPTPP et le Vietnam assume la présidence de l’ASEAN en 2020 et est membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU mandat 2020-2021.

Des ambassades du Vietnam dans plusieurs pays asiatiques ont aussi organisé des rencontres des Viet kieu à l’occasion du Tet traditionnel.

Au Japon, l’ambassadeur vietnamien Vu Hong Nam a retracé le 10 janvier des acquis atteints par le Vietnam l’an dernier et le bon développement des relations Vietnam-Japon.

Par la même occasion, l’ambassade du Vietnam au Japon a remis des satisfecit aux individus et particuliers ayant d’importantes contributions aux activités de la communauté des Vietnamiens au pays du Soleil Levant.

Les Vietnamiens constituent la 3e communauté des étrangers au Japon. Selon les statistiques de l’ambassade du Vietnam à ce pays, pour l’heure, il y a plus de 383.000 Vietnamiens y vivant, travaillant et faisant des études et plus de 60.000 Viet kieu.

Dans la soirée du 11 janvier, l’Association des Thaïlandais d’origine vietnamienne à Bangkok et l’ambassade du Vietnam en Thaïlande ont organisé une rencontre pour fêter le Nouvel An lunaire.

Y ont participé l’ambassadeur vietnamien Nguyen Hai Bang, le personnel de l’ambassade, des Viet Kieu à Bangkok. La rencontre a également suscité la présence du vice-Premier ministre, ministre du Commerce de la Thaïlande Jurin Laksanawisit.

L’ambassadeur Nguyen Hai Bang a souligné la communauté des Thaïlandais d’origine vietnamienne avaient des contributions remarquables à l’essor socio-économique en Thaïlande.

A cette occasion, le Premier ministre, ministre du Commerce de la Thaïlande Jurin Laksanawisit a adressé ses meilleurs vœux du Nouvel An lunaire au personnel de l’ambassade du Vietnam et à toute la communauté des Vietnamiens dans son pays.

En Afrique, l’ambassade du Vietnam au Mozambique a coordonné avec la communauté des Vietnamiens à ce pays africain pour organiser une rencontre à l’occasion du printemps de l’Année du Rat le 10 janvier à Maputo.

Cette rencontre a attiré de nombreux Vietnamiens, des représentants de la compagnie de télécommunication Movitel, des entreprises, des experts médicaux, éducatifs travaillant et vivant au Mozambique.

En Océanie, le Consulat général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale a organisé le 11 janvier une rencontre des Viet kieu à l’occasion du Tet.

A cette occasion, le consul général Trinh Duc Hai a remarqué que lors des premiers jours de 2020, alors que plusieurs régions en Australie sont gravement touchées par des incendies de forêts jamais vues dans l’histoire de ce pays océanien, la communauté des Vietnamiens en Australie avait rapidement organisé des collectes d’argent et de marchandises pour partager des difficultés avec les habitants australiens touchés par des feux. -VNA