Le livre " Président Ho Chi Minh – fondateur de la base des relations entre le Vietnam et la Thaïlande" . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec le désir de pouvoir transmettre des informations précieuses sur le voyage de l'Oncle Ho en Thaïlande pour répandre plus largement le patriotisme au sein de la communauté vietnamienne de ce pays, un précieux ensemble de livres en trois langues - vietnamien, thaïlandais et anglais - sur les activités révolutionnaires du Président Ho Chi Minh en Thaïlande a été publié.

Lors d’une interview accordée au reporter de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion du 132e anniversaire du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890), la Dr Truong Thi Hang, co-auteur du livre " Président Ho Chi Minh – fondateur de la base des relations entre le Vietnam et la Thaïlande", a déclaré que la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh étaient un grand voyage, non seulement en raison de ses grandes contributions à l'histoire de la nation vietnamienne, mais aussi en raison de son amour et de sa solidarité internationale qui sont un exemple à suivre pour les générations futures.

La Dr Truong Thi Hang. Photo: VNA

Cette doctorante-enseignante de l'Université thaïlandaise de Rajabhat Lampang, a déclaré que ce livre était un ouvrage de recherche significatif, qui aiderait les universités et le peuple thaïlandais à mieux comprendre la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh, et contribuerait également à consolider les bonnes relations d'amitié entre la Thaïlande et le Vietnam.

J'espère que les lecteurs thaïlandais auront l'occasion de mieux comprendre l'esprit épris de paix, de solidarité internationale et surtout la profonde affection que le Président Ho Chi Minh porte au pays et au peuple thaïlandais.

L'Université Rajabhat Lampang a remis cet ensemble de livres à un grand nombre d'agences, d'organisations et lecteurs thaïlandais et vietnamiens en mai 2019. En outre, l’université a également fait don de livres aux bibliothèques de 100 universités à travers la Thaïlande.

En ce qui concerne de futurs projets de recherche, Truong Thi Hang a exprimé son souhait de collaborer avec des universités thaïlandais pour traduire et publier des recueils de poésie du Président Ho Chi Minh, dont « Nhat ky trong tu » (Carnet de prison).

Dans une interview accordée au correspondant de la VNA en Allemagne, Le Duc Duong, qui a eu deux fois de participer à des réunions avec le Président Ho Chi Minh, a raconté avec émotion ses histoires inoubliables.

Le Duc Duong. Photo: VNA

Selon lui, beaucoup de gens connaissent peut-être l'Oncle Ho, mais peu ont eu l'honneur de le côtoyer, tant au pays qu'à l'étranger.

Il a déclaré avoir rencontré première fois le Président Ho Chi Minh en août 1955, avant de quitter le Vietnam pour étudier en République démocratique allemande et la deuxième fois lors de la visite du leader révolutionnaire dans ce même pays en 1957.

Il a raconté avec enthousiasme qu'il était très fier de recevoir le badge de l'Oncle Ho grâce à ses excellents résultats et efforts dans les études. "Ce badge m'a suivi pendant de nombreuses années, mais malheureusement, je l'ai perdu pendant la guerre", a-t-il partagé.

L'honneur de rencontrer l’Oncle Ho deux fois et ses souvenirs inoubliables ont été racontés à plusieurs reprises par Le Duc Duong, non seulement à des Vietnamiens mais aussi à des amis allemands.

Ces souvenirs perdurent et feront à jamais la fierté de tous les Vietnamiens d'outre-mer, ainsi que de tous ceux qui aiment le Vietnam et son grand leader Ho Chi Minh. -VNA