Nguyên Thi Kim Ngân, ancienne présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Les temps changent. Autrefois, cantonnées aux tâches ménagères et à la sphère familiale, les femmes d’aujourd’hui ont gagné leur indépendance et construisent leur propre idéal.

Dans les relations de coopération entre le Vietnam et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ainsi que les membres de la Communauté francophone, les femmes jouent un rôle important, notamment dans le domaine de la culture et de l’éducation.



Ce sont des professeures qui enseignent en classe tous les jours, transmettant les connaissances et enseignant cette merveilleuse langue à des générations d’étudiants. Bien que le français soit en concurrence avec d’autres langues sur le sol vietnamien, les enseignants sont toujours à la recherche de moyens de motiver les jeunes à l’apprentissage du français.



Le Président Hô Chi Minh a dit : "Les enseignants sont des soldats sur le front idéologique et culturel". Donc, ces professeurs ne transmettent pas seulement des connaissances, ils sont les penseurs pour propager la culture française. En organisant des magnifiques fêtes, des activités, des concours, des expositions d’images de pays francophones, ils participent à propager la culture francophone et c’est devenu une rencontre culturelle entre Vietnamiens, Européens, Africains et Américains.



L’égalité des sexes



L’égalité des sexes a toujours été un sujet d’attention de l’opinion publique. Pendant de nombreuses années, les gouvernements de nombreux pays à travers le monde ont fait des efforts pour apporter l’égalité des sexes aux gens, afin de vivre dans une société civilisée et durable. Par exemple, les entreprises suppriment les réglementations afin que les femmes puissent participer pleinement au marché du travail, quels que soient leur profession et leur poste.



Au Vietnam, nous avons constaté des progrès remarquables en matière de droits et de leadership des femmes dans un certain nombre de domaines, notamment l’accès à l’éducation, l’amélioration de la santé maternelle, la participation des femmes au marché du travail. Dans l’appareil d’État, pour la première fois, le Vietnam a compté une femme à la présidence de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.



Le Vietnam fait partie du groupe des pays avec un pourcentage élevé de femmes députées dans la région et dans le monde (classement 43e/143 pays dans le monde et 2e au sein de l’ASEAN).



L’égalité des sexes est l’un des facteurs pour définir une société juste, démocratique et civilisée. C’est aussi un appel non seulement des femmes, mais de tout le monde, un objectif qui doit être atteint prochainement par les pays.



Les femmes guerriers



Ces deux dernières années, le monde a subi les effets négatifs du COVID-19. Les pays francophones ont fait face à de nombreuses difficultés, mais ont montré leur capacité d’adaptation et leurs efforts pour lutter contre l’épidémie, avec la participation active de toute la communauté.

Pendant la pandémie, la perte d’emploi et l’isolement à domicile ont conduit à des taux élevés de violence contre les femmes et les enfants dans de nombreux pays du monde. Des écoles ont été fermées, des entreprises ont fait faillite, des travailleurs ont perdu leur emploi, provoquant des tensions financières dans la famille.



Le ministre français de l’Intérieur a déclaré que la violence domestique à travers le pays a bondi de plus de 30%. Dans le contexte de pandémie, le problème de la violence à l’égard des femmes et des enfants est devenu encore plus aigu. Par conséquent, les pays doivent prendre des mesures et des politiques pour soutenir les femmes, assurer leur sécurité et leur créer des conditions de vie plus favorables. Bien que de nombreux pays aient activement mis en œuvre des mesures pour soutenir les femmes pendant la pandémie, il reste encore beaucoup de travaux à faire, en particulier améliorer le régime de congé parental du couple et ajuster le système de rémunération équitable.-CNV/VNA



La santé du monde est entre ses mains



Dans la période d’évolution compliquée du COVID-19, les femmes ont un rôle à jouer. Un témoin fort pour le prouver est Aurélia Nguyên, qui est directrice générale de Covax depuis novembre 2020. Le magazine Time l’a félicitée en disant que "la santé du monde est entre ses mains". Cette franco-vietnamienne est chargée de veiller à ce que les vaccins parviennent aux pays et régions qui en ont besoin, via le mécanisme Covax.



"Les pandémies passées ont montré qu’il existe une inégalité claire, que le vaccin était capté par les pays les plus riches. J’ai consacré toute ma carrière à favoriser un accès équitable aux vaccins et aux médicaments, c’est ce qui me guide", a dit Aurélia Nguyên.



Elle assure la distribution gratuite de vaccins dans 92 pays sous-financés, tant en termes de revenus que de formation médicale. Covax a eu des difficultés avec de nombreux grands pays qui tentent de conserver les vaccins pour eux.



Les "soldats en blouse blanche"



Comme de nombreuses guerres dans l’histoire de la glorieuse et héroïque lutte de défense nationale de notre nation, le peuple tout entier avec la même volonté, s’unit et considère que "Combattre l’épidémie, c’est comme combattre l’ennemi".



Les femmes sont des combattantes en première ligne. Elles peuvent être médecins, infirmières, personnels médicaux. Elles se tiennent aux côtés des patients jour et nuit avec le seul désir de les aider à surmonter l’épidémie et à retrouver une vie normale.



En bref, les femmes ont de nombreux rôles pour contribuer à la société. De belles femmes fortes dans la vie quotidienne, résilientes dans la lutte, mais aussi très habiles dans toutes les situations, qui méritent le respect et la reconnaissance pour toutes les contributions qu’elles ont apportées.-CVN/VNA