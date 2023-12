Bruxelles (VNA) - Le 30 novembre à Bruxelles, le député fédéral belge André Flahaut a remis à l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, quatre fauteuils roulants et quatre déambulateurs pour les offrir à des victimes de l'agent orange/dioxine de la province de Quang Tri (Centre).L'ambassadeur Nguyen Van Thao a exprimé sa gratitude pour les bons sentiments du député André Flahaut et du groupe de députés qui soutiennent la résolution visant à apporter une aide aux victimes vietnamiennes de l' agent orange , récemment adoptée par la Chambre des Représentants belge.Le diplomate vietnamien a également exprimé son appréciation pour les sentiments, les contributions et les efforts importants du député André Flahaut et des autres députés belges, ainsi que des organisations et des particuliers belges et internationaux, pour soutenir les victimes vietnamiennes de l'agent orange, à travers de cadeaux pour les victimes vivant dans la province de Quang Tri.De son côté, le député André Flahaut a affirmé qu'il s'efforçait toujours de faire de bonnes actions en faveur des victimes vietnamiennes de l'agent orange afin d'améliorer leur qualité de vie.