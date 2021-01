Photo : VOV

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – En cinq ans, la rue des livres à Ho Chi Minh-Ville a accueilli 11,5 millions de visiteurs pour une recette totale de 181 milliards de dôngs avec plus de 3,5 millions d’exemplaires vendus.

Ces chiffres ont été publiés lors d’un échange de vue sur le parcours de cinq ans de la rue des livres à Ho Chi Minh-Ville organisé par l’Association de publication du Vietnam et la sarl de la rue des livres de Ho Chi Minh-Ville.

La rue des livres de Ho Chi Minh-Ville est organisée à l’occasion de l’approche du Têt traditionnel, créant un espace culturel promouvant la culture de la lecture et enrichissant la vie spirituelle des habitants locaux et visiteurs à chaque retour du printemps.

Cette fameuse rue est née début 2016. Pour les amateurs de livres, elle est rapidement devenue une adresse incontournable à Ho Chi Minh-Ville. Sa création a été élue par les Saïgonnais comme l’un des dix grands événements culturels de l’année 2016.

Située en plein centre-ville, tout près de la Cathédrale Notre-Dame et de la Poste Centrale de Ho Chi Minh-Ville, la Rue des livres (rue Nguyen Van Binh, district 1) est une adresse prisée des lecteurs. Première rue des livres du Vietnam, elle offre un espace ouvert et convivial permettant à tout le monde de bouquiner et de chiner des ouvrages.-VNA