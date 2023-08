Produits en bambou et rotin de Phu Nghia. Photo hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - La propriété intellectuelle joue un rôle de plus en plus important pour aider les entreprises vietnamiennes à être plus confiantes et plus fermes lors de leurs activités commerciales et d’investissement à l’étranger.



Par conséquent, l’enregistrement pour la protection de la propriété intellectuelle des entreprises vietnamiennes à l’étranger se renforce, contribuant de manière significative à la promotion des produits des entreprises vietnamiennes.



Cependant, les entreprises vietnamiennes se heurtent toujours à des difficultés dans les préparatifs des dossiers de demande d'enregistrement de marques et d’indications géographiques à l'étranger.

Mangue ronde du district de Yen Chau, province de Son La. Photo: VNA



Ainsi, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont signé un plan de coopération sur le soutien à la protection des marques et des indications géographiques pour les produits d'exportation potentiels du Vietnam à l'étranger.



Ce plan prévoit diverses activités pour aider les entreprises vietnamiennes à opérer sur les marchés étrangers ainsi qu’à protéger leurs marques.-VNA