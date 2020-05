Photo: Vietjet Air



Hanoï (VNA) – En écho du programme "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam" lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air accordera plus de 200.000 billets à zéro dong (hors taxes et frais) sur ses vols intérieurs du 15 mai au 30 juin prochain.

Plus précisément, d'ici au 30 juin, sur chaque vol de Vietjet seront accordés au maximum 25 billets à zéro dong aux agences de voyages afin d'inciter les Vietnamiens à visiter des destinations attrayantes à travers le pays.

De plus, Vietjet continue de mettre en œuvre le programme de promotion spéciale avec des billets à des prix avantageux à partir de 18.000 dongs (hors taxes et frais) sur tous ses vols intérieurs. Ces billets promotionnels, qui concernent les vols du 16 mai au 31 décembre, peuvent être réservés sur le site web www.vietjetair.com ou sur l’application mobile de Vietjet Air.

Avec 45 liaisons domestiques dans l’ensemble du Vietnam, plus de 300 vols quotidiens et un taux de ponctualité de 97,4%, Vietjet est pionnier dans la reprise des activités économiques nationales, afin de stimuler la demande touristique intérieure dans la période d’après pandémie. L'occasion de bénéficier de vols à bas prix pour découvrir le Vietnam, notamment Da Lat, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Tay Nguyen, Can Tho, Ho Chi Minh-Ville, Hanoï ou Hoi An…

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018. -VNA