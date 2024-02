Hanoi (VNA) – Le Têt, la fête la plus importante du Vietnam, est célébré de diverses manières par les étudiants étrangers et vietnamiens. Embarquons ensemble pour Hanoi et Paris, où la culture et les traditions du pays du dragon sont partagées et célébrées. Découvrez les récits de ceux qui expérimentent le Têt pour la première fois et de ceux qui le célèbrent loin de leur famille. Une immersion dans l'atmosphère festive et chaleureuse du Nouvel An lunaire qui révèle la richesse et la diversité de la culture vietnamienne.

Le Têt est de loin la plus importante fête traditionnelle des Vietnamiens. Photo: VOV

Commençons notre exploration par Hanoi, où le programme "Têt vietnamien 2024" a été organisé le 29 janvier à l'Université de Hanoi. Ce programme a offert à des centaines d'étudiants de différentes nationalités l'opportunité de découvrir la culture et les coutumes vietnamiennes à cette occasion.



Des activités variées et ludiques ont été proposées lors du programme, permettant aux étudiants étrangers de plonger dans l'atmosphère festive et conviviale du Têt. Ils ont eu l'opportunité d'apprendre les traditions vietnamiennes, telles que la fête du Génie du Foyer, le plateau aux cinq fruits sur l'autel des ancêtres ou la visite des pagodes. De plus, ils ont pu se familiariser avec des aspects typiques du Têt, tels que la fabrication des gâteaux de riz gluant, la calligraphie vietnamienne, la préparation des nems et les jeux populaires.

Les étudiants étrangers ont été enchantés par la richesse et la diversité de la culture vietnamienne, qu'ils ont trouvée très différente de la leur.

“En France, nous célébrons principalement la fin de l'année, le passage entre l'année en cours et la nouvelle année, généralement en réunissant la famille et les amis pour faire la fête. Ici, le Nouvel an lunaire s'étend sur plusieurs jours avec de nombreuses coutumes, ce qui est très différent de la tradition française”, indique Dany Trân, un étudiant français d’origine vietnamienne.

“La culture vietnamienne est très axée sur la nourriture, tandis que la culture anglaise se concentre surtout sur l'alcool. Au Vietnam, il y a une multitude d'activités permettant à chacun de participer, contrairement à l'Angleterre où il y a moins de diversité dans ces domaines”, dit Joshua Cole, un étudiant anglais.

“J'apprécie particulièrement la préparation de la nourriture et de la maison, avant de tous partager un repas en famille”, déclare Eulalie Favard, une étudiante française.

Ainsi, le Têt traditionnel est une belle opportunité pour que les étudiants étrangers découvrent un aspect charmant de la culture vietnamienne.

Pendant le Têt, sur ces calligraphies ils feront inscrire leurs souhaits pour la nouvelles année : santé, bonheur, prospérité, succès. Photo: VOV

À Paris, le Têt est célébré avec enthousiasme par les étudiants vietnamiens en France, qui partagent avec ferveur leur patrimoine culturel avec leurs amis étrangers. En France, la visibilité du Têt est limitée, excepté dans les quartiers asiatiques où les magasins se parent de fleurs traditionnelles du Têt, telles que les pêchers, les abricotiers ou les chrysanthèmes. Quelques objets décoratifs, tels que les lanternes, les sentences parallèles ou les pétards, sont également disponibles pour égayer les maisons.

Quỳnh Anh, une étudiante en échange en France, partage son expérience de décoration du restaurant où elle travaille: “Ici, j'ai remarqué que les gens achètent ces objets pour décorer leurs maisons. En travaillant à temps partiel dans un restaurant asiatique, j'ai décidé de fabriquer des lanternes pour le Têt. Je vais en suspendre deux ou trois dans le restaurant afin de créer une ambiance festive.”

Le Têt représente avant tout un moment de retrouvailles familiales, une expérience que les étudiants vietnamiens en France ne peuvent vivre cette année en raison de leurs études. Malgré la tristesse et la nostalgie qu'ils ressentent, ils affichent également de la curiosité et de l'ouverture.

“C'est la première fois que je suis loin de ma famille. Le Têt est pour moi le moment privilégié des réunions familiales. Bien que je ressente de la tristesse et de la nostalgie, je pense que cela sera une expérience intéressante et inoubliable. Je vais célébrer le passage à la nouvelle année avec mes amis ici”, dit Nguyên Thu Hang, étudiante en échange en France.

Le Têt va au-delà d'une simple fête; il exprime l'identité et la fierté du peuple vietnamien. Où que ce soit, les étudiants vietnamiens et étrangers partagent ensemble cette célébration, contribuant ainsi à faire rayonner la culture vietnamienne à travers le monde. – VOV/VNA