Dak Lak exporte son premier lot de noix de macadamia vers la République de Corée. Photo: Daklak.gov.vn

Dak Lak (VNA) - La province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a exporté mercredi 3 janvier son premier lot de plus de 10 tonnes de noix de macadamia vers la République de Corée.



Il s'agit également du premier lot de produits agricoles de la province de Dak Lak exporté à l’étranger en 2024.



Lors de la cérémonie d’expédition, le vice-directeur du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, Huynh Ngoc Duong, a déclaré que l’exportation de noix de macadamia vers la République de Corée (après le Japon) continuerait d’ouvrir des opportunités d’exportation de ce produit vers d’autres pays d’Asie et dans le monde.



La province de Dak Lak compte actuellement plus de 4.500 ha de macadamia pour une production annuelle de plus de 1.500 tonnes de noix.



Dak Lak fixe l’objectif d’atteindre un chiffre d'affaires total à l’export de plus de 1,6 milliard de dollars en 2024. -VNA