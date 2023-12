Séance de travail entre le vice-président du Comité populaire municipal Ho Ky Minh et le consul général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, Firdauz Bin Othman, le 4 décembre. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Da Nang souhaite coopérer avec la Malaisie dans la formation de la main-d'œuvre de haute qualité, en particulier dans les domaines des technologies de l'information et des puces semi-conductrices répondant ainsi à la demande en ressources humaines des deux parties.C’est ce qu'a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal Ho Ky Minh lors de sa rencontre avec le consul général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, Firdauz Bin Othman, le 4 décembre. Actuellement, Da Nang dispose d'un système d'universités, de collèges et d'écoles professionnelles qui offrent une excellente formation, a-t-il ajouté.Notant que le tourisme fait partie de l'un des domaines importants de coopération entre la Malaisie et le Vietnam, y compris Da Nang, le responsable de la ville a espéré que la Malaisie investirait dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie à Da Nang. En outre, cette ville facilitera les connexions pour garantir les conditions d'investissement les plus favorables aux entreprises malaisiennes, a-t-il affirmé.De son côté, Firdauz Bin Othman a souligné les Malaisiens aiment voyager au Vietnam et Da Nang est l'une de leurs destinations préférées. Il a révélé qu’après sa visite à Da Nang, il discuterait avec des entreprises malaisiennes de l'orientation de coopération entre la Malaisie et Da Nang pour avoir une coopération fructueuse dans les temps à venir.La Malaisie figure régulièrement parmi les dix principaux marchés de visiteurs étrangers de Da Nang. Au cours des neuf premiers mois de 2023, la ville a accueilli environ 68 600 Malaisiens, soit 4,63 % de son total de visiteurs étrangers.